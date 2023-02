Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ladendiebin beim Diebstahl erwischt

Speyer (ots)

Am 03.02.2023 gegen 13:27 Uhr entwendete eine 50-jährige Frau in einem Supermarkt in der Iggelheimer Straße Waren im Gesamtwert von ca. 31 Euro. Die Frau hielt sich ca. zwei Stunden im Markt auf und nahm eine Vielzahl von Produkten an sich und verstaute diese in einer mitgeführten Tasche, ihrer Jackentasche und schmückte ihren Körper damit, indem sie ihre Haare mit Haargummis frisierte. Anschließend passierte sie den Kassenbereich ohne die Ware zu bezahlen. Die dortige Ladendetektivin sprach die Frau auf den Diebstahl an und diese händigte die entwendeten Waren aus. Die Dame hatte bereits wegen vorangegangener Taten ein Hausverbot in dem Supermarkt. Bei der Personendurchsuchung durch die Polizei konnten diverse Betäubungsmittel aufgefunden werden. Außerdem stellten die Beamten im Rahmen der Ermittlungen fest, dass die 50-Jährige aufgrund eines Haftbefehls einem Richter vorzuführen ist. Daher wurde sie zunächst dem Gewahrsam der Polizei zugeführt. Die Frau erwarten nun mehrere Anzeigen ua. wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell