Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchserie in Gartenhäuser

Frankenthal (ots)

In der Zeit von 04.02.2023, 21.30 Uhr, bis 05.02.2023, 12.00 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter mehrere Gartenhäuser in der Kleingartenanlage am Sauweideweg auf. Bislang sind hierzu 11 Geschädigte bekannt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden hauptsächlich Elektrokabel entwendet. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

