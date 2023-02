Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallaufnahme mit unerwarteten Ausgang

Frankenthal (ots)

Am 04.02.2023 wurde gegen 14:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf einem Supermarkt Parkplatz in der Wormser Straße gemeldet. Hierbei habe eine Beifahrerin die Fahrzeugtür beim Aussteigen an ein geparktes Fahrzeug gestoßen. An dem geparkten Fahrzeug ist ein Schaden in Höhe von ca. 500EUR verursacht worden.

Während der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten sodann beim 60-Jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,28 Promille.

Da der 60-Jährige zuvor den PKW unter Alkoholeinfluss gefahren ist erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell