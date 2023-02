POL-PDLU: Verkehrsunfall mit schwerstverletzter Person

Frankenthal (ots) - Am 03.02.2023, gegen 13:30 Uhr, ereignete sich in der Straße Am Strandbad ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein Verkehrsteilnehmer parkte seinen Lieferwagen mit geöffneten Hecktüren am rechten Fahrbahnrand. Ein 81-Jähriger befuhr mit seinem Opel die Straße in entgegengesetzte Richtung. Hierbei streifte er den geparkten Lieferwagen mit seiner linken Fahrzeugfront derart, dass eine ...

mehr