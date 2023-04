Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Zwei unbekannte Männer schlugen in der Nacht zu Donnerstag (Mittwoch kurz vor Mitternacht) an der Hauptstraße mit einem Stein die Scheibe zu einem Kiosk ein. Auf diesem Weg gelangten sie in das Gebäude und nahmen Bargeld mit. Anschließend flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Die Räume sind mit einer Videokamera ausgestattet, deshalb liegt eine Personenbeschreibung von einem der Täter vor: männlich, 15-16 Jahre alt, 1,60m groß, weiße Jacke, dunkle Hose, dunkle Schuhe

Herten

Am Mittwochnachmittag gelangten unbekannte Täter in eine Wohnung im 5. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Feldstraße. Sie hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten die Räume nach Beute. Mit Bargeld, einer Spielekonsole und Spielen flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

