POL-RE: Recklinghausen: Nachtragsmeldung zu Einbruch in Praxisräume - Tatverdächtiger festgenommen

Recklinghausen (ots)

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Bochum wurde der 31-Jährige gestern beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Die Richterin erließ einen U-Haftbefehl, der sofort vollstreckt wurde.

Der Mann steht im Verdacht am frühen Mittwochmorgen in eine Praxis an der Ehlingstraße eingebrochen zu sein. Er wurde von den Recklinghäuser Kollegen angetroffen und festgenommen. Die Urpsrungsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5480350

