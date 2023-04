Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Radfahrer nach Unfall gesucht

Recklinghausen (ots)

Auf dem Radweg an der Hertener Straße ist am frühen Mittwochnachmittag ein Fahrradfahrer gestürzt, weil er einem anderen Radfahrer ausweichen musste. Nach dem zweiten beteiligten Radfahrer wird gesucht. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 39-jähriger Mann aus Recklinghausen gegen 14.25 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem rechten Radweg der Hertener Straße. Im Bereich einer Baustelle kam ihm - nach eigenen Angaben - ein Radfahrer entgegen, so dass der 39-Jährige ausweichen musste und stürzte. Der andere Radfahrer fuhr in Richtung Herzogswall weiter, ohne anzuhalten oder sich zu erkundigen. Der 39-Jährige blieb zwar offenbar unverletzt, es entstand aber Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Der zweite Radfahrer konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 40 bis 50 Jahre alt, ca. 1,80m groß, schlanke Statur, kurzes hellbraunes Haar, Jeans, blaue Jacke. Das Fahrrad war grau/blau. Der gesuchte Radfahrer oder wer nähere Angaben zu ihm oder dem Unfall machen kann, wird gebeten, das zuständige Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

