POL-FR: Emmendingen: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

LKR EMMENDINGEN - Stadt Emmendingen - Am Donnerstag, 08.12.2022, um 10:00 Uhr, wurde durch den Besitzer eines Pkw Porsche festgestellt, dass sein Pkw in den vergangenen Tagen durch bislang unbekannte Personen beschädigt wurde.

Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, war das Fahrzeug seit Montag, 28.11.2022, im Parkhaus an der Hochburger Straße im 6. OG geparkt. An dem geparkten Fahrzeug der Marke Porsche, Modell Macan, in der Farbe Weiß, wurde mittels einem unbekannten Gegenstand auf die Frontscheibe eingeschlagen und diese hierdurch erheblich beschädigt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000,00 Euro.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

