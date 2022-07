Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Einbruch in Kindergarten

Lippe (ots)

(KF)In der Zeit vom 11.07.2022 bis Samstag, 14:30 h, drangen bisher unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte am Elkenbreder Weg ein. Die Täter stiegen durch eine Glastür ein und durchsuchten die Innenräume. Dort entwendeten sie einen Laptop und eine externe Festplatte. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell