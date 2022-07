Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Versuchter Werkstatteinbruch

Lippe (ots)

(KF)In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen etwa 02:20 h, machten sich zwei unbekannte Täter an zwei Fenstern einer Tischlerei in der Industriestraße zu schaffen. Als das Aufbrechen der Fenster scheiterte, gaben die Täter ihr Vorhaben auf und entfernten sich vom Gelände, ohne dort Beute zu erlangen. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090.

