Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen - Eine Person bei Auffahrunfall verletzt

Lippe (ots)

(KF)Am Freitagnachmittag befuhren zwei PKW hintereinander die Tunnelstraße in Oerlinghausen. Als der vorausfahrende 68jährige Fahrzeugführer aus Oerlinghausen mit seinem Mazda verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte das eine nachfolgende 83jährige Bielefelderin zu spät und fuhr mit ihrem PKW Audi auf den angehaltenen Mazda auf. Bei dem Aufprall wurde die Unfallverursacherin verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Zeugenhinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 6090.

