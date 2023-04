Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Einbruch in Praxisräume - Tatverdächtiger festgenommen

Recklinghausen (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hat heute am frühen Morgen einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat beobachtet. Der Mann war gegen 4.45 Uhr in Praxisräume auf der Ehlingstraße eingestiegen, nachdem er ein Fenster im Erdgeschoss zerstört hatte. Auch dank der schnellen Alarmierung der Zeugin und einer guten Beschreibung konnte der Tatverdächtige noch in der Nähe des Tatorts festgenommen werden. Der 31-Jährige aus Bochum hatte auch vermeintliches Einbruchswerkzeug dabei, das von der Polizei sichergestellt wurde. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Mutmaßliche Beute konnte nicht gefunden werden. Der Tatverdächtige musste mit zur Wache. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

