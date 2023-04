Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Motorfahrer schwer verletzt - Kreuzungsunfall

Recklinghausen (ots)

Ein 66-jähriger Motorradfahrer aus Duisburg war am Dienstag um 17:00 Uhr mit seinem Motorrad auf der Dorstener Straße in Richtung Lippramsdorf unterwegs. Auf Höhe der Lippramsdorfer Straße fuhr ein 63-jähriger Autofahrer aus Südlohn in die Kreuzung ein. Dabei kollidierte er mit dem Motorradfahrer. Der 66-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungswagen fuhr ihn in ein Krankenhaus.

An den Fahrzeugen entstand wta 5.000 Euro Sachschaden. Die Kreuzung musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden.

