Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Vorfall an Sporthalle - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Ein Zeuge ist am Dienstagabend an einer Sporthalle an der Stimbergstraße auf zwei verletzte Jugendliche aufmerksam geworden. Die beiden 13- und 14-Jährigen aus Datteln und Oer-Erkenschwick mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen haben die Beiden gegen 20 Uhr an einer E-Zigarette "gezogen" - anschließend sei es ihnen schlecht geworden, gab einer der Jugendlichen an. Die E-Zigarette gehörte demnach einem unbekannten Mann. Dieser soll mit einer schwarzen Jogginghose, einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Basecap der Marke "Flexfit" bekleidet gewesen sein, außerdem hatte er einen Bart. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall und/oder dem Tatverdächtigen geben können. Wer etwas gesehen hat oder weiß, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

