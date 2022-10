Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim, L531, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall nach missachtetem Stoppschild, drei Personen leicht verletzt

Dossenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen um 9:20 Uhr ereignete sich auf der L531 ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Ein 29-jähriger Mercedes Sprinter Fahrer befuhr die Schwabenheimer Straße in Fahrtrichtung der K4142. An der dortigen Einmündung missachtete er das für ihn geltende Stoppschild und überfuhr die Haltelinie. Eine 60-jährige Opel Meriva Fahrerin befuhr zu diesem Zeitpunkt die K4142 und folgte der abknickenden Vorfahrtsstraße auf die L531. Durch die Missachtung der Wartepflicht des Mercedes Sprinter Fahrers, kam es im Bereich der Einmündung zur frontalen Kollision beider Fahrzeuge. Infolge des Zusammenstoßes, schleuderte die Opel Meriva Fahrerin auf die entgegengesetzte Fahrbahn und kollidierte mit einer 20-jährigen Opel Corsa Fahrerin. Alle drei Unfallbeteiligten Personen wurden durch den Unfall leicht verletzt und wurden anschließend in eine Klinik gebracht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 25.000.- Euro. Die Fahrzeuge wurden jeweils im Privatauftrag der Beteiligten abgeschleppt.

Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in Fahrtrichtung Dossenheim gesperrt.

