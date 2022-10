Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Einbruch in Hallenschwimmbad - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Von Dienstagnacht, 23:00 Uhr, auf Mittwochmorgen, 7:40 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in die Büroräume des Hallenschwimmbades in der Freiburger Straße ein. Der unbekannte Täter hebelte die Fenster des Büros auf und gelang so in das Gebäude. Dort betrat der Unbekannte nur die Büroräume, da die innenliegenden Türen verschlossen waren. Er durchwühlte sie und entwendete um die 50 Euro Bargeld. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unbekannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen rund um das Hallenschwimmbad gemacht haben oder Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Mannheim Seckenheim Tel.: 0621/48971 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell