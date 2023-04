POL-RE: Herten: 23-Jähriger leistet Widerstand

Recklinghausen (ots) - Ein 66-jähriger Motorradfahrer aus Duisburg war am Dienstag um 17:00 Uhr mit seinem Motorrad auf der Dorstener Straße in Richtung Lippramsdorf unterwegs. Auf Höhe der Lippramsdorfer Straße fuhr ein 63-jähriger Autofahrer aus Südlohn in die Kreuzung ein. Dabei kollidierte er mit dem Motorradfahrer. Der 66-Jährige wurde bei dem Unfall schwer ...

mehr