POL-PDNR: Medieninformation - Nachtragsmeldung zu einem Flächen- bzw. Waldbrand

In der Zeit zwischen dem 17.08.2022, 22:00 Uhr und dem 21.08.2022, 15:00 Uhr wurde von einem geparkten Pkw in der Bahnhofstraße das hintere amtliche Kennzeichen entwendet. Das Fahrzeug ist in Belgien zugelassen. Hinweise an die Polizeiinspektion Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

