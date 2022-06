Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckarbischofsheim-Helmhof: Versuchter Wohnungseinbruch; Zeugen gesucht

Neckarbischofsheim-Helmhof (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Dienstag, zwischen 14.45 Uhr und 19.30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Talstraße einzubrechen.

Ob die Wohnungstür den Aufbruchsversuchen mit einem Schraubendreher Stand hielt oder ob sich der Täter bei der Tatausführung gestört fühlte, ist nicht bekannt. Jedenfalls ließ der Täter aus bislang unbekannten Gründen von der weiteren Tatausführung ab.

Zeugen, denen am Dienstagnachmittag Verdächtiges im Haus oder in der unmittelbaren Umgebung aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263/5807 oder beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

