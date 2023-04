Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeug gestohlen

Erfurt (ots)

Diebe stahlen im Erfurter Norden von Montag auf Dienstag Werkzeug aus einem geparkten VW. Das Auto war in einer Tiefgarage in der Hans-Sailer-Straße geparkt. Die Täter schlugen die Fahrer- und Heckscheibe ein und entwendeten einen Werkzeugkoffer im Wert von etwa 120 Euro. Der verursachte Sachschaden an dem Fahrzeug wurde auf circa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und nahm die weiteren Ermittlungen auf. (DS)

