Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Einbruch in Gebäude der WEG

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Montagmorgen brachen bislang noch unbekannte Täter in eine Halle der WEG (Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft) in der Weilimdorfer Straße in Korntal ein. Ein Mitarbeiter wurde kurz nach 04.00 Uhr auf Geräusche in dem Gebäude aufmerksam, als plötzlich zwei Männer aus einem Büroraum heraustraten. Als sie vom Zeugen angesprochen wurden, ergriffen die beiden Unbekannten die Flucht. Mehrere Streifenwagenbesatzungen, darunter auch die Beamte der Polizeihundeführerstaffel, fahndeten im Anschluss nach den Tätern. Es gelang ihnen jedoch sich aus dem Staub zu machen. Die Täter wurden als schlank beschrieben. Einer der beiden ist zwischen 165 bis 170 cm groß, der zweite etwa 180 cm groß. Die größere Person war maskiert und hatte ein Tuch um den Kopf gewickelt. Nach derzeitigen Ermittlungen beschädigten die Unbekannten die Plexiglasscheibe des Rolltors der Halle und verschafften sich so Zutritt. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Ob die Täter Beute machen konnten, steht derzeit noch nicht fest. Der Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711 839902-0, bittet weitere Zeugen, die Verdächtige beobachtet haben, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell