Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Gemarkung Sindelfingen: Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro und fünf leicht Verletzte sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstagnachmittag gegen 14:00 Uhr auf der BAB 8, kurz vor dem Kreuz Stuttgart, in Fahrtrichtung München ereignete. Der 46-jährige Fahrer eines VW fuhr auf dem linken der beide Fahrstreifen, welche auf die BAB 81 in Richtung Singen führen, um dort von der BAB 8 auf die BAB 81 zu wechseln. Aufgrund eines Rückstaus auf der BAB 81 entschied sich der VW-Lenker dann jedoch kurzfristig dazu, der BAB 8 weiter in Richtung München zu folgen und wechselte hierzu unmittelbar auf den rechten der drei Fahrspuren in Richtung München. Ein zu diesem Zeitpunkt auf dem rechten Fahrstreifen fahrende 34-Jährige mit seinem Lkw der Marke MAN konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem VW des 46-Jährigen. Bei dem Unfall wurden der Fahrer, die 33-Jährige Beifahrerin sowie die drei Kinder im Alter zwischen elf Monaten und neun Jahren in dem VW leicht verletzt. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

