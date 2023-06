Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W.: Exhibitionistische Handlungen in "Konrad-Hinze-Straße" - Polizei sucht Zeugen

Hagen a.T.W. (ots)

Am Samstagmorgen kam es in der "Konrad-Hinze-Straße" zu der Vornahme exhibitionistischer Handlungen durch einen unbekannten Mann. Gegen 10.10 Uhr hielt sich eine Hundehalterin mit ihrem Vierbeiner auf dem Gehweg an der Ecke zur Straße "Neuer Kamp" auf, als sie plötzlich von dem heranfahrenden Autofahrer angesprochen wurde. Mit Erschrecken stellte die Fußgängerin wenig später fest, dass der Fremde bei geöffneter Hose masturbierte. Sofort wich die Hundehalterin zurück. Bevor sie ein Foto des Fahrzeugs machen konnte, entfernte sich der Exhibitionist mit seinem Wagen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat, dem Täter oder seinem Auto geben können.

Beschreibung Täterfahrzeug:

helle Limousine,

niederländisches Kennzeichen (gelber Untergrund/schwarze Schrift) Kennzeichenfragment "P"

Täterbeschreibung:

- Männlich, - Korpulent - Leicht gebräunt, - Europäisches Aussehen, - lichte braune/blonde Haare (eventuell Haarkranz) - keine Brille / keinen Bart, - kurzärmliges, kariertes Hemd

Hinweise nimmt die Polizei aus Georgsmarienhütte unter 05401/83160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell