Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Einbruchsversuch in Wertstoffhof

Worms (ots)

Zu einem versuchten Einbruch in einen Wormser Werstoffhof kam es in der Zeit von Samstag, 12:25 Uhr, bis Montag, 07:20 Uhr. Ein bislang unbekannter Täter kletterte über den dortigen Zaun und machte sich anschließend an einem Bürogebäude zu schaffen. Der Versuch eine Eingangstür aufzuhebeln und mit einem Backstein auf diese einzuwirken scheiterte ebenso wie der Einstieg über ein aufgehebeltes Fenster, welches von außen vergittert war. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell