Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Worms (ots)

Am Montag in der Zeit von 10 Uhr bis 13 Uhr wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Worms an der Bundesstraße 9 Höhe Festplatz Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Insgesamt verstießen 44 Fahrzeuge gegen die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Negativer Rekord war ein Ford mit gemessenen 92 km/h. Da 3 km/h zu Gunsten der gemessenen Fahrzeuge in Abzug gebracht werden müssen, entgeht dieser Fahrzeugführer nur knapp einem Fahrverbot von einem Monat. Weiterhin wurde bei einem Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Ihn erwartet ebenso ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Ein weiterer Fahrzeugführer benutze ein Mobiltelefon während der Fahrt. Bei einem anderen Fahrzeugführer, an dessen PKW rote Händlerkennzeichen angebracht waren, hatte das dazugehörige Fahrzeugscheinheft nicht ordnungsgemäß ausgefüllt. Auch gegen diese wurde jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

