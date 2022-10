Polizei Hagen

POL-HA: 45-jährige Frau beobachtet Katalysator-Diebe in Boele - Zeugen gesucht

Hagen-Boele (ots)

Eine 45-jährige Frau beobachtete am Dienstagnachmittag (25.10.2022) in Boele zwei bislang unbekannte Männer dabei, wie diese versuchten, den Katalysator des Autos ihrer Tochter abzusägen und zu stehlen. Gegen 14.50 Uhr schaute die Zeugin aus dem Fenster ihrer Wohnung in der Schwerter Straße. Ihr fiel auf, dass zwei Autos vor und hinter dem Opel Corsa ihrer Tochter parkten und die Fahrer ausstiegen. Nachdem die beiden Unbekannten zwei Wagenheber unter der Front des Opels ansetzen und sich einer von ihnen unter den PKW bückte, öffnete sie das Fenster und sprach die Männer an. Daraufhin packten sie die Wagenheber in ihre Autos und fuhren weg. Das vordere Fahrzeug, ein blauer VW Bora, fuhr mit geöffneter Heckklappe in Richtung des Boeler Marktplatzes weg. Die 45-Jährige sagte, dass der Fahrer etwa 45 Jahre alt und schlank war. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild und kurze, braune Haare. Bekleidet war er mit einem dunklen Oberteil und einer Jeanshose. In dem PKW erkannte die Zeugin außerdem noch eine Frau und ein Kind. Das hintere Auto, ebenfalls ein blauer VW Bora, wendete auf dem Parkplatz eines dortigen Supermarktes und fuhr in Richtung der Verbandsstraße davon. Der Fahrer dieses Autos war ebenfalls etwa 45 Jahre alt und hatte ein südländisches Erscheinungsbild. Die Zeugin beschrieb ihn als korpulent mit einem drei-Tage-Bart und dunklen Haaren. Die Polizeibeamten erkannten bei einem Blick unter den Opel, dass die Männer das Verbindungsstück zwischen dem Abgaskrümmer und dem Katalysator bereits angesägt hatten. Die Kripo ermittelt nun wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls an Kraftfahrzeugen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell