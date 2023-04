POL-RE: Recklinghausen: Fahndung nach Betrug - Wer kennt die Frau?

Recklinghausen (ots) - In einem Mehrfamilienhaus an der Behringstraße hat es am Mittwochmittag einen versuchten Wohnungseinbruch gegeben. Als die Bewohnerin gegen 12.10 Uhr nach Hause kam, begegneten ihr drei Frauen im Hausflur. Kurz darauf bemerkte sie frische Beschädigungen an ihrer Wohnungstür. Geöffnet wurde die Tür nicht, dementsprechend wurde auch nichts ...

