Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Zwei Raubtaten - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu zwei Vorfällen am Mittwochabend. In beiden Fällen geht es um Raub - die Täter waren jeweils im jugendlichen Alter.

Der erste Vorfall passierte gegen 19.15 Uhr an der Lönsstraße. Eine Gruppe Jugendlicher (4 bis 6 Personen) forderte von einem 14-jährigern aus Castrop-Rauxel dessen Handy und Bargeld. Als sich der 14-Jährige weigerte, wurde er geschlagen und - vermutlich - mit Pfefferspray besprüht. Dabei wurden auch drei weitere Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren, die in der Nähe standen, leicht verletzt. Die Täter liefen in Richtung Einkaufszentrum weg. Sie wurden wie folgt beschrieben: männlich, etwa 16 bis 17 Jahre alt, einer soll eine blaue Jacke getragen haben, ein anderer eine "Gucci"-Kappe.

Etwa 20 Minuten später - gegen 19.35 Uhr - wurde dann ein 22-Jähriger aus Castrop-Rauxel im Stadtgarten (an der Glückaufstraße) von zwei Jugendlichen beraubt. Nach Angaben des jungen Mannes sei er von den beiden etwa 14- bis 16-Jährigen in ein Gespräch verwickelt worden. Dabei fragten sie nach Geld für ein Busticket. Nachdem er abgelehnt hatte, wurde er von den Jugendlichen geschubst und sie entrissen ihm den Rucksack. Anschließend flüchteten die Beiden in Richtung des naheliegenden Seniorenzentrums. Der 22-jährige blieb unverletzt. Die beiden Täter konnte er wie folgt beschreiben: 1) 14 bis 16 Jahre alt, 1,60m bis 1,65m groß, schlanke Statur, dunkle nach hinten gegelte Haare, blaue Sportjacke, dunkle Jogginghose. 2) 14 bis 16 Jahre alt, 1,60m bis 1,65m groß, schlanke Statur, dunkle lockige Haare, dunkle Jacke, Hose mit Metallkette, dunkle Schirmmütze.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem der Vorfälle und/oder zu Tatverdächtigen machen können. Wer etwas weiß, wird gebeten, die Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell