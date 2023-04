Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Versuchter Einbruch - Zeugin sieht Verdächtige

Recklinghausen (ots)

In einem Mehrfamilienhaus an der Behringstraße hat es am Mittwochmittag einen versuchten Wohnungseinbruch gegeben. Als die Bewohnerin gegen 12.10 Uhr nach Hause kam, begegneten ihr drei Frauen im Hausflur. Kurz darauf bemerkte sie frische Beschädigungen an ihrer Wohnungstür. Geöffnet wurde die Tür nicht, dementsprechend wurde auch nichts gestohlen. Es besteht der Verdacht, dass die drei unbekannten Frauen etwas mit dem Einbruchsversuch zu tun haben. Die Polizei konnte die Drei nicht mehr antreffen. Es werden Zeugen gesucht, die weitere Hinweise geben können. Die Frauen wurden wie folgt beschrieben: 30 bis 40 Jahre alt, ca. 1,60m groß, eine der Frauen trug eine weiße OP-Maske. Wer Angaben zu den Frauen machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 bei der Polizei zu melden.

