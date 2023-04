Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Polizei erwischt 33-Jährigen bei Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Die Polizei wurde am späten Mittwochabend zu einem Supermarkt an die Kölner Straße gerufen. Dort hatte ein Zeuge gegen 23.15 Uhr einen Mann beobachtet, der scheinbar in einen Lagerraum einbrach. Beim Eintreffen der Polizeibeamten war der 33-Jährige aus Recklinghausen noch im Lager. Bei seiner Dursuchung konnte ein Taschenmesser und Drogen - vermutlich Cannabis - gefunden werden. Im Lager stand außerdem eine Tasche mit mutmaßlichem Diebesgut - der 33-Jährige wollte offenbar Lebensmittel stehlen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

