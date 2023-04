POL-RE: Recklinghausen: Unfall im Kreuzungsbereich - Autofahrer schwerverletzt

Recklinghausen (ots) - In der Nacht zu Mittwoch gelangten unbekannte Täter auf das Gelände eines Schwimmbades Am Volkspark. Hier brachen sie über ein Fenster in ein Büro ein und durchsuchten Schränke und Schubladen nach Beute. Mit einer geringen Menge Bargeld und Modeschmuck flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei ...

