POL-RE: Oer-Erkenschwick: Zwei Verletzte bei Unfall auf Karlstraße

Recklinghausen (ots) - Am Montag (17.04.2023) sprach ein unbekannter Mann, gegen 13:30 Uhr, ein 11-jähriges Mädchen an der Bushaltestelle der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule (Fritz-Erler-Straße) an. Der Mann stand mit geöffneter Hose an der Haltestelle und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Das Mädchen fuhr nach dem Vorfall mit dem Bus nach Hause und informierte ...

