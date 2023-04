POL-RE: Oer-Erkenschwick: Unbekannte brechen in Haus ein - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots) - Auf der Hervester Straße in Wulfen sind am frühen Dienstagabend eine Auto- und eine Motorradfahrerin zusammengestoßen. Die 23-jährige Motorradfahrerin aus Dorsten wurde dabei verletzt. Sie kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die 33-jährige Autofahrerin aus Reken gegen 18.40 Uhr in eine Parkbucht ...

mehr