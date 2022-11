Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Schwerer Verkehrsunfall auf der B54

Ochtrup (ots)

Nachtrag:

Drei Personen schwer verletzt. Unfallverursacher flüchtig

Am Dienstagmorgen (08.11.) um 06.51 Uhr ereignete sich auf der B54 in Höhe Ochtrup ein schwerer Verkehrsunfall. Insgesamt wurden drei Personen schwer verletzt. Der derzeit noch flüchtige Unfallverursacher befuhr mit seinem dunklen Kleinwagen die B 54 aus Richtung Gronau in Fahrtrichtung Münster. Etwa 200 Meter nach der Anschlussstelle Ochtrup Langenhorst (DOC) beabsichtigte er von der rechten Fahrspur auf die linke zu wechseln, um einen vor ihm fahrenden Lkw zu überholen. Ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten scherte er auf die linke Fahrbahn aus. Zur gleichen Zeit befuhr ein 53-jähriger Mann aus Steinfurt mit seinem Mercedes die B 54 in Fahrtrichtung Münster auf der linken Fahrbahn. Um eine Kollision mit dem Unfallverursacher zu vermeiden, leitete der Mercedesfahrer eine Vollbremsung ein. Durch das Bremsmanöver kam der Mercedes ins Schleudern und geriet in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit dem Ford eines 43-jährigen Frankfurters, der in Fahrtrichtung Gronau unterwegs war - beide Fahrzeuge schleuderten gegen die Leitplanke. Durch den Aufprall kamen beide Fahrzeuge ins Schleudern und kollidierten mit der dortigen Leitplanke. Eine 60-jährige Fahrerin aus Ahaus, die mit ihrem Ford hinter dem Steinfurter Mercedes fuhr, geriet aufgrund des Unfallgeschehens ebenfalls von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Alle drei Unfallbeteiligten erlitten schwere Verletzungen. Der Mann aus Steinfurt wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum geflogen. Die anderen beiden Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Insgesamt entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtsachschaden von etwa 50.000 Euro. Die Unfallaufnahme wurde durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Münster unterstützt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Die Untersuchungen zum Unfallhergang, insbesondere zum flüchtigen Unfallverursacher, dauern an. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Steinfurt zu melden, Telefon 02551/15-4115.

