POL-RE: Gladbeck: Mann entblößt sich vor Mädchen - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen

Am Montag (17.04.2023) sprach ein unbekannter Mann, gegen 13:30 Uhr, ein 11-jähriges Mädchen an der Bushaltestelle der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule (Fritz-Erler-Straße) an.

Der Mann stand mit geöffneter Hose an der Haltestelle und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Das Mädchen fuhr nach dem Vorfall mit dem Bus nach Hause und informierte die Mutter über den Vorfall.

Personenbeschreibung: älterer Mann, graue Haare, bekleidet mit weißer Hose, führte ein Fahrrad mit, weißer Fahrradhelm

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei unter der 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

