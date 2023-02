POL-PPRP: Betrunken mit dem Rad unterwegs

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) - In der Nacht auf Sonntag, 05.02. wurde die Polizei in Oppau über ein beschädigtes Verkehrsschild in der Egellstraße in Oggersheim informiert. Ein möglicher verursachender PKW sei nicht mehr vor Ort. Da die Polizeibeamten neben besagtem Schild ein PKW-Kennzeichen auffanden, konnten sie im Rahmen weiterer Ermittlungen schnell eine 45-jährige Ludwigshafenerin als Verursacherin ermitteln. ...

mehr