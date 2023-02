Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen-Oggersheim (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 05.02. wurde die Polizei in Oppau über ein beschädigtes Verkehrsschild in der Egellstraße in Oggersheim informiert. Ein möglicher verursachender PKW sei nicht mehr vor Ort. Da die Polizeibeamten neben besagtem Schild ein PKW-Kennzeichen auffanden, konnten sie im Rahmen weiterer Ermittlungen schnell eine 45-jährige Ludwigshafenerin als Verursacherin ermitteln. Als diese daheim aufgesucht wurde, um ihr den Vorwurf der Verkehrsunfallflucht zu eröffnen, konnten die Beamten feststellen, dass die Dame deutlich alkoholisiert ist. Daher wurde sie auf die Dienststelle nach Oppau verbracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Unterdessen meldete sich ein weiterer Zeuge bei der Polizei und teilte eine Örtlichkeit mit, an welcher die 45-jährige im Rahmen ihrer Fahrt vermutlich einen Poller umfuhr. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens von einer Unfallörtlichkeit in zwei Fällen sowie wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell