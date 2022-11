Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg - Fahrzeug verunfallt und fällt Böschung herab - Glücklicherweise nur leicht Verletzte

Heidelberg (ots)

Am Freitagabend gegen 19:30 Uhr verlor ein 27-jähriger VW-Fahrer aus bislang unbekannter Ursache auf dem Kurpfalzring die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr zunächst einer 56-jährigen VW-Fahrerin auf, welche hierdurch leicht verletzt wurde. Anschließend kollidierte der 27-jährige mit einer Leitplanke und wurde hierdurch derart abgewiesen, dass das Fahrzeug eine Böschung herab fiel und rund fünf Meter tiefer auf dem Gelände eines Baustoffunternehmens seitlich zu liegen kam. Glücklicherweise wurde der 27-jährige hierdurch nicht verletzt, der Schaden an seinem Fahrzeug beträgt jedoch mindestens 15.000 Euro. Der Schaden am Fahrzeug der 56-jährigen beträgt rund 2.000 Euro. Schließlich entstand noch ein leichter Sachschaden an einem Zaun des Baustoffunternehmens. Zeitweise musste der Kurpfalzring vollständig gesperrt werden, wodurch es zu einem kurzzeitigen Stau in diesem Bereich kam; ab ca. 20:15 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden.

