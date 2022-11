Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental, Rhein-Neckar-Kreis: L-600, PKW-Fahrerin nach Überschlag verletzt, PM Nr. 2

Bammental/RNK (ots)

Gegen 16:32 Uhr befuhr die 29-jährige Fahrerin eines Opel Corsa die L 600 in Richtung Bammental. In einer Linkskurve kam sie aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn nach links ab, geriet in den Grünstreifen und überschlug sich im weiteren Verlauf mit ihrem Fahrzeug. Die Fahrerin erlitt vermutlich ein sogenanntes HWS-Trauma (Schleudertrauma) und wurde zur weiteren Überprüfung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro. Gegen 17:30 Uhr wurde die Strecke für den Verkehr wieder freigegeben.

