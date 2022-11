Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Ketsch: Verdächtiger für Raubstraftat und Diebstahl verantwortlich - Öffentlichkeitsfahndung der Polizei - Phantombild vorhanden!

Schwetzingen/ Ketsch (ots)

Bereits am Montagnachmittag soll ein bisher unbekannter Täter eine Radfahrerin in der Bismarckstraße umgestoßen und ihr im Anschluss die Handtasche gestohlen haben (siehe PM vom 15.11.2022: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5371098). Wie nun im Rahmen der weiteren Ermittlungen bekannt wurde, könnte der Verdächtige auch für einen Diebstahl, welcher ebenfalls am Montag, gegen 9:30 Uhr in Ketsch in der Herzogstraße stattfand, verantwortlich sein. In diesem Fall soll sich der unbekannte Mann mit einem Fahrrad an eine 81-jährige Radfahrerin angenähert und ihr aus dem Fahrradkorb die Ledertasche entwendet haben. In der Tasche befand sich Bargeld sowie zwei Brillen. Der Sachschaden beträgt 800 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes und Diebstahls. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: ca. 20 - 25 Jahre alt, südosteuropäisches Erscheinungsbild, dunkler Teint, schlank, nicht sehr groß, trug eine dunkelgraue Wollmütze, eine graue Jacke und eine grüne Hose.

Ein Phantombild des Verdächtigen kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/schwetzingen-ketsch-raubdelikt-und-diebstahl/

Zeuginnen und Zeugen, welche Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter Tel.: 06202/288-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell