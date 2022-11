Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis): Unfallflucht vor Kinderkrippe - Zeugen gesucht

Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Am Freitagabend in der Zeit von 18:30 bis 23:00 Uhr kam es im Bereich der Straße Neue Heimat auf dem Parkplatz einer dortigen Kinderkrippe zu einem Unfall, wobei der Verursacher seinen Warte- und Meldepflichten nicht nachkam. Hierdurch entstand am geparkten VW des Geschädigten ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter 06222 5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

