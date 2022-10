POL-SE: Pinneberg - Einbruch in Feinkostgeschäft

Bad Segeberg (ots) - In Rehnaer Straße in Holm ist es am Freitagnachmittag (14.10.2022) zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen. Unbekannte drangen zwischen 18:15 und 21:50 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein, durchsuchten die Räume und entwendeten Goldmünzen. Bei der Anzeigenaufnahme durch Beamte des Polizeireviers Wedel stellten diese bei einem Nachbarhaus ebenfalls einen Einbruch fest, bei dem sich ...

