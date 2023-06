Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Wendemanöver endet in Unfall

Lübbecke (ots)

Ein Wendemanöver auf der Eikeler Straße endete am Sonntagabend mit zwei Verletzen sowie zwei nicht mehr fahrbereiten Autos.

Den Erkenntnissen zufolge befuhr eine BMW-Fahrerin aus dem Raum Herford gegen 20.15 Uhr die Eikeler Straße in Richtung Alswede, als sie zunächst in Höhe Horstweg am Fahrbahnrand anhielt. Anschließend wollte sie ihre Fahrt zurück in Richtung Blasheim fortsetzen. Daher wendete die 75-Jährige auf der Straße. Zeitgleich befuhr ein 65-jähriger Meller mit seinem Mercedes die Eikeler Straße in Richtung Alswede. Hierbei stieß er mit seiner A-Klasse in die Fahrerseite des BMW. Durch die Wucht der Kollision schleuderte das Cabrio in den angrenzenden Straßengraben. Die beiden Fahrzeuglenker zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu. Sie wurden zwecks ambulanter Behandlung mittels Rettungswagen dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell