Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Einbrüche im Innenstadtbereich gemeldet

Minden (ots)

Wegen Einbrüchen in der Mindener Innenstadt mussten die Beamten der Spurensicherung am Montag gleich zwei Mal ausrücken. In beiden Fällen hatten Unbekannte sich jeweils im Schutz der Dunkelheit Zutritt zu Geschäftsräumen verschafft.

So richteten Kriminelle in den frühen Morgenstunden gegen 4.20 Uhr zunächst ihren Fokus auf ein Telekommunikationsgeschäft in der Fußgängerzone. Den Erkenntnissen nach schlugen die Täter eine Scheibe in der Bäckerstraße ein, um unerlaubt in das Geschäftsinnere zu gelangen. Hier entwendeten sie nach dem Auslösen einer Alarmanlage mehrere elektronische Geräte, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten.

Außerdem stiegen Einbrecher in ein Wohnheim an der Hansastraße ein. Ersten Ermittlungen zufolge ereignete sich die Tat gegen 23.15 Uhr. Eine Mitarbeiterin wurde durch Geräusche aufmerksam und konnte bei ihrem Rundgang nur noch das Fehlen von Bargeld feststellen. Die Diebe verschafften sich über ein Fenster Zutritt zum Gebäude. Anschließend entwendeten sie aus einem Büroraum mehrere Aufbewahrungsbehältnisse mit Geld. Mit ihrer Beute entfernten sich die Einbrecher unerkannt.

Hinweise zu den Tätern werden von der Kripo Minden unter Telefon (0571) 8866-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell