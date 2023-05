Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Radfahrer flüchtet von der Unfallstelle

Speyer (ots)

Am 25.05.2023 gegen 20:03 Uhr befuhr eine 36-jährige Frau mit ihrem PKW den Stöckelgraben in Fahrtrichtung Waldseer Straße. An der Einmündung Otterstadter Weg kreuzte plötzlich von links kommend ein Fahrradfahrer. Er kollidierte mit dem Fahrzeug und stürzte zu Boden. In der Hand hatte er zuvor eine Glasflasche gehalten, welche zerbrach und den Radfahrer an der Hand verletzte. Als die 36-Jährige die Polizei rufen wollte, stieg der Mann auf sein Rad und flüchtete. Der geflüchtete Radfahrer wurde wie folgt beschrieben: ca.25 Jahre, Oberlippenbart, leichter Sommerhut, dunkelblaues Shirt, kurze Hose, blaue Adidas Schuhe, schwarzes Fahrrad mit grünem Spritzschutz am Hinterrad. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.400EUR

Wer hat den Unfall etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. )

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell