POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht

Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Lambsheim (ots)

Am Donnerstag, den 25.05.2023, kam es gegen 15:48 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Flucht sowie gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr am Bahnübergang in der Mühltorstraße in Lambsheim. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer/-in befuhr mit seinem/ihrem PKW die Mühltorstraße in Richtung Hauptstraße und wollte den dortige Bahnübergang über die Gegenspur passieren, während sich jedoch bereits die Bahnschranke schloss und auf das Fahrzeug senkte. Der Beifahrer sei nach Angaben des Zugführers, des sich bereits annähernden Zuges, aus dem blauen PKW ausgestiegen und habe sich den entstandenen Schaden angeschaut. Im Anschluss habe sich das Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Ein Sachschaden an der Bahnschranke entstand nicht, jedoch kam es zu einer Störung sowie Verzögerung des Bahnverkehrs.

