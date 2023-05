POL-PDLU: Verkehrsunfallstatistik der Polizeiinspektion Speyer 2022

Speyer (ots) - Am 24.05.2023 gegen 14:40 Uhr befuhr ein LKW mit Anhänger die B39 in Fahrtrichtung Speyer. Vor ihm bremste ein PKW ab um in einen Feldweg zu fahren. Aus diesem Grund musste auch der LKW die Geschwindigkeit drosseln. Dabei rutsche der Anhänger des Gespanns auf das Zugfahrzeug auf. Am Anhänger des LKW entstand Sachschaden an der Deichsel, Achse und Aufstiegshilfe. Ein Fremdschaden entstand nicht. Nach ...

