POL-UL: (UL) Merklingen - Brand in Halle

Am Sonntag brach auf einem Firmengelände in Merklingen ein Feuer aus.

Ulm (ots)

Gegen 7.30 Uhr rückten Einsatz- und Rettungskräfte zu einem Brand in einer Halle in der Industriestraße aus. Der Feuerwehr gelang es schnell, den Brand unter Kontrolle zu bringen und verhinderte eine weitere Ausbreitung. Ersten Ermittlungen zufolge könnte eine technische Ursache an einem Schaltkasten für den Brand verantwortlich sein. In der Halle entzündete sich wohl ein Kanister mit unbekanntem Inhalt. Das Feuer griff auf eine Ölleitung der Heizung über. Deshalb kam es zu einer Detonation und die Druckwelle ließ Fenster zerbersten. Auch Türen und Tore wurden beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf etwa 100.000 Euro.

