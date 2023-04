Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Krafträder entwendet

In den vergangenen Tagen stahlen Unbekannte zwei motorisierte Roller in Ehingen.

Ulm (ots)

Am Sonntag zwischen 1.30 Uhr und 17 Uhr stahlen Unbekannte ein Kleinkraftrad der Marke Shanghai Jmster aus einem Hofraum im Vanottiweg. Die Täter knackten das Lenkradschloss und flüchteten unerkannt. An dem Zweirad war das Versicherungskennzeichen 400 KBH angebracht.

Bereits zwischen Freitag, 18.30 Uhr und Sonntag, 17 Uhr entwendeten Unbekannte einen motorisierten Roller der Marke Peugeot. Dieser stand verschlossen mit einer Lenkradsperre vor einem Wohnhaus im Jakob-Zinserling-Weg. An dem orangen Zweirad war das Kennzeichen 266 VUW montiert.

Die Polizei Ehingen (Tel. 07391/5880) hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Sie prüft nun, ob die Taten in Verbindung stehen.

Die Polizei rät: Nur den Schlüssel abzuziehen und den Lenker einzurasten schützt am wenigsten vor Diebstahl. Dafür eignen sich am ehesten stabile Bügelschlösser und Panzerkabel. Ein passendes Schloss kann schon mal zehn Prozent des Fahrzeugpreises kosten. Je teurer und leichter ein Fahrzeug ist, umso schwerer und teurer sollte auch ein adäquates Schloss sein. Entscheiden Sie sich bei Ketten, Bügeln und Schlössern in jedem Fall für "geprüfte Qualität" und für hochwertiges Material wie durchgehärteten Spezialstahl und massive Schließsysteme. Haben Sie Ihr Fahrzeug nach Möglichkeit immer im Blick. Schließen Sie den Rahmen und beide Räder möglichst an fest verankerte Gegenstände an.

++++0638278 0637883 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell