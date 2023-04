Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Betrüger machen Beute

Am Wochenende überwies ein Mann aus Dornstadt Geld an Unbekannte.

Ulm (ots)

Mit einer geläufigen Betrugsmasche kontaktierte ein Unbekannter einen 62-Jährigen aus Dornstadt über einen Messenger-Dienst. Der Absender gab sich am Samstag zur Mittagszeit als seinen Sohn aus und teilte mit, dass er dringend Geld benötigt. Noch am selben Tag überwies der Mann einen niedrigen vierstelligen Betrag auf das angegebene Bankkonto. Erst als sich der richtige Sohn meldete, fiel der Betrug auf. Der 62-Jährige erstattet bei der Polizei Anzeige und sprach mit der Bank. Diese prüft nun, ob eine Rückbuchung des Geldes möglich ist.

Seien Sie vorsichtig bei unbekannten Schreibern von Nachrichten. Vor allem, wenn bestimmte Forderungen gestellt werden. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und stellen Sie gezielte Fragen an den Absender der Nachricht. Überweisen Sie kein Geld und übergeben Sie auch niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Geben Sie keine persönlichen Informationen preis und sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über die Nachricht. Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 oder ihre örtliche Polizeidienststelle an.

++++0638979 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell